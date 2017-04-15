В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд

Причины аварии пока не установлены, началось расследование

Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш. Инцидент произошел в округе Рампур, передает РИА Новости.

В результате случившегося десять человек получили ранения. Состав шел по направлению Мератх-Лакхнау.

Другие подробности происшествия не сообщаются. Полиция проводит расследование.

Ранее сообщалось, что в Индии в результате схода с рельсов поезда погибли 23 человека. Еще порядка 100 человек пострадали.