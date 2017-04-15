В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд
Причины аварии пока не установлены, началось расследование
Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш. Инцидент произошел в округе Рампур, передает РИА Новости.
В результате случившегося десять человек получили ранения. Состав шел по направлению Мератх-Лакхнау.
Другие подробности происшествия не сообщаются. Полиция проводит расследование.
Ранее сообщалось, что в Индии в результате схода с рельсов поезда погибли 23 человека. Еще порядка 100 человек пострадали.
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