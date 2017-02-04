В Индии танцор умер во время выступления (видео)

Мужчина был доставлен в больницу, однако спасти его не смогли

Трагедия произошла в индийском городе Паравур. 48-летний танцор по имени Оманакуттан потерял сознание и умер во время выступления на фестивале народных танцев в одном из местных храмов.

Индиец был доставлен в больницу, однако спасти его не смогли.

Причина смерти мужчины не называется, сообщает Mirror.

Известно, что погибший успешно занимался танцами на протяжении последних 25 лет. Родственники мужчины пытаются выяснить, что произошло с Оманакуттаном, но врачи пока лишь разводят руками.