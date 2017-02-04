В Индии танцор умер во время выступления (видео)
Мужчина был доставлен в больницу, однако спасти его не смогли
Трагедия произошла в индийском городе Паравур. 48-летний танцор по имени Оманакуттан потерял сознание и умер во время выступления на фестивале народных танцев в одном из местных храмов.
Индиец был доставлен в больницу, однако спасти его не смогли.
Причина смерти мужчины не называется, сообщает Mirror.
Известно, что погибший успешно занимался танцами на протяжении последних 25 лет. Родственники мужчины пытаются выяснить, что произошло с Оманакуттаном, но врачи пока лишь разводят руками.
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