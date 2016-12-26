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В Индии в давке пострадали 40 паломников http://www.segodnya.ua/img/article/7829/47_main.1482691032.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/47_tn.1482691032.jpg Мир Три паломника находятся в тяжелом состоянии

В Индии в давке пострадали 40 паломников

Вчера, 20:45

Три паломника находятся в тяжелом состоянии

В Индии в давке пострадали 40 паломников, фото AFP
В Индии в давке пострадали 40 паломников, фото AFP

Число пострадавших в давке паломников в штате Керала на юго-западе Индии достигло 40 человек, передает агентство IANS.

Ранее сообщалось о 25 пострадавших, в том числе двоих в критическом состоянии.

Три паломника находятся в тяжелом состоянии.

"Все внимание медиков приковано к пострадавшим, ситуация полностью находится под контролем", — заявил представитель местных властей.

Инцидент произошел в воскресенье в Сабаримале — одном из крупнейших центров паломничества для индуистов. Давка началась, когда процессия, вышедшая из другого крупного храма четыре дня назад, достигла Сабарималы. Несколько паломников, жаждавших получить благословение божества Айяппа, попытались вклиниться в очередь на поклонение.
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Источник:

РИА Новости

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