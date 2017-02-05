В Индии врачи извлекли из черепа женщины живого таракана (+18) (видео)
Операция по извлечению насекомого длилась 45 минут, пациентка чувствует себя нормально
Жуткий инцидент произошел в индийском городе Ченнаи. В ухо 45-летней женщины по имени Селви заполз таракан. Насекомое застряло в черепе женщины, вызвав у нее сильный зуд и головную боль.
Гражданка Индии была доставлена в больницу, где ей сделали операцию, сообщает Indian Express.
Медики таракана извлекали из головы пациентки с помощью специальных щипцов.
Врачи заявили, что Селви повезло, что насекомое не умерло.
"В противном случае, в нескольких сантиметрах от мозга женщины могла развиться инфекция", – отметил хирург.
Оказалось, таракан находился у Селви прямо между глазами, с внутренней стороны носовой перегородки.
Операция по извлечению насекомого длилась 45 минут. В настоящий момент жительница Индии чувствует себя нормально.
Ранее сообщалось, что индийские медики извлекли из пациента огромного червя-паразита.
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