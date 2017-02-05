В Индии врачи извлекли из черепа женщины живого таракана (+18) (видео)

Операция по извлечению насекомого длилась 45 минут, пациентка чувствует себя нормально

Жуткий инцидент произошел в индийском городе Ченнаи. В ухо 45-летней женщины по имени Селви заполз таракан. Насекомое застряло в черепе женщины, вызвав у нее сильный зуд и головную боль.

Гражданка Индии была доставлена в больницу, где ей сделали операцию, сообщает Indian Express.

Медики таракана извлекали из головы пациентки с помощью специальных щипцов.

Врачи заявили, что Селви повезло, что насекомое не умерло.

"В противном случае, в нескольких сантиметрах от мозга женщины могла развиться инфекция", – отметил хирург.

Оказалось, таракан находился у Селви прямо между глазами, с внутренней стороны носовой перегородки.

Операция по извлечению насекомого длилась 45 минут. В настоящий момент жительница Индии чувствует себя нормально.

Ранее сообщалось, что индийские медики извлекли из пациента огромного червя-паразита.