В Индии врачи удалили ребенку лишние руки и ноги
Малыш быстро восстанавливается после операции и уже в понедельник сможет отправиться домой
Индийские хирурги успешно прооперировали семимесячного ребенка с восемью конечностями.
Малыша доставили в госпиталь города Ноида из Ирака. Доктора называют такой недуг "полимелия". Лечение проходило в три этапа. Сначала медики удалили лишние ноги, затем занялись сердечно-сосудистой системой, и в конце удалили лишние руки.
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Когда ребенок впервые поступил в госпиталь, его состояние было критическим. После анализа факторов риска врачи решили оперировать малыша в несколько этапов.
Доктора корректировали физиологические недостатки, резвившиеся из-за недуга – исправляли постановку ног, осанку.
По заявлению медиков, ребенок быстро восстанавливается после операции и уже в понедельник сможет отправиться домой в Ирак.
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