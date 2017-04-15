В Индии врачи удалили ребенку лишние руки и ноги

Сегодня, 19:44

Малыш быстро восстанавливается после операции и уже в понедельник сможет отправиться домой

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Индийские хирурги успешно прооперировали семимесячного ребенка с восемью конечностями.

Малыша доставили в госпиталь города Ноида из Ирака. Доктора называют такой недуг "полимелия". Лечение проходило в три этапа. Сначала медики удалили лишние ноги, затем занялись сердечно-сосудистой системой, и в конце удалили лишние руки.

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Когда ребенок впервые поступил в госпиталь, его состояние было критическим. После анализа факторов риска врачи решили оперировать малыша в несколько этапов.

Доктора корректировали физиологические недостатки, резвившиеся из-за недуга – исправляли постановку ног, осанку.

По заявлению медиков, ребенок быстро восстанавливается после операции и уже в понедельник сможет отправиться домой в Ирак.
Индия, ребенок, операция, ноги, руки

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Источник:

РИА Новости

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