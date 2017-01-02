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В Индии за двое суток после объявлении денежной реформы скупили более 4 тонн золота http://www.segodnya.ua/img/article/7852/42_main.1483377141.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/42_tn.1483377141.jpg Мир Денежная реформа практически в одночасье вывела из обращения 86% валюты страны

В Индии за двое суток после объявлении денежной реформы скупили более 4 тонн золота

Сегодня, 19:11

Денежная реформа практически в одночасье вывела из обращения 86% валюты страны

В Индии наблюдается валютная паника. Фото: AFP
В Индии наблюдается валютная паника. Фото: AFP

В Индии за 48 часов после объявлении денежной реформы было скуплено более четырех тонн золота.

Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на доклад Генерального директората по защитным мерам, таможенным и центральным акцизам.

В сообщении говорится, что в одном из крупных ювелирных магазинов в Нью-Дели около 700 покупателей приобрели 45 кг золота.

Ранее сообщалось, что Гоа с 31 декабря 2016 года откажутся от наличных денег. Таким образом, этот штат первым в Индии полностью перейдет на безналичный расчет.

При оплате покупателям можно пользоваться как смартфонами, так и обычными мобильными телефонами без доступа к интернету.

Денежная реформа, в рамках которой было принято решение изъять из оборота все крупные денежные купюры, практически в одночасье вывела из обращения 86% валюты Индии.

В попытке предотвратить истощение наличности в банках министерство финансов ввело строгие лимиты на количество новых банкнот, которые могут быть выданы населению. Сейчас клиенты могут выводить из банкомата по 2,500 рупий ежедневно – это примерно 37 долларов, или 24 тысяч рупий в неделю.
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