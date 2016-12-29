В Индии женщина отказалась от 15 миллионов долларов (видео)

На карту бедной индианки перечислили почти 15 миллионов долларов – пишет The Financial Express.

Шитал Ядав работает упаковщицей на фабрике и получает 67 долларов в месяц. Но, несмотря на бедность, она говорит, что чужих денег не хочет и стремится избавиться нулей на счету. Вот только в банке отказались принять ее жалобу и ежедневно находят новые поводы игнорировать это дело.

Женщина в отчаянии написала письмо премьеру Индии и теперь ждет ответа.

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