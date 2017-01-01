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В Индонезии погибли 23 туриста из-за пожара на лодке http://www.segodnya.ua/img/article/7850/47_main.1483266008.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/47_tn.1483266008.jpg Мир Возгорание на судне произошло из-за короткого замыкания генератора мощности, отмечают местные спасатели

В Индонезии погибли 23 туриста из-за пожара на лодке

Сегодня, 12:21

Возгорание на судне произошло из-за короткого замыкания генератора мощности, отмечают местные спасатели

Лодка после пожара. Фото: Daily Pakistan / Twitter
Лодка после пожара. Фото: Daily Pakistan / Twitter

В Индонезии случился трагический случай – в результате пожара на лодке, которая перевозила туристов, погибли 23 человека, сообщает Sky News.

Отмечается, что кроме погибших также есть 17 пострадавших. Кроме того, 98 человек, которые также находились на судне, были спасены.

Лодка с туристами направлялась к островам на север от индонезийской столицы Джакарты.

Как сообщил руководитель местных спасателей, пожар случился из-за короткого замыкания в генераторе мощности на лодке.

Напомним, недавно в Индонезии случилось мощное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера произошли в западной части индонезийского острова Новая Гвинея.

Кроме того, незадолго до Нового года, в центральной части Индонезии более 100 тысяч человек были вынуждены покинуть дома в связи с наводнением. Природный катаклизм стал причиной закрытия аэропорта, повреждений около 20 тысяч зданий и двух мостов.
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