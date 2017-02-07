В индонезийском ресторане посетители могут поесть в компании пингвинов (видео)

Сегодня, 03:01

Обеды с пингвинами вызвали возмущение местных зоозащитников


В индонезийском ресторане посетители могут поесть в компании пингвинов 

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Шестеро пингвинов Гумбольдта живут в специальном аквариуме.

Дважды в день гости ресторана могут зайти в помещение и покормить птиц рыбой.

Ресторан на два года арендовал пингвинов в местном зоопарке.

Обеды с пингвинами вызвали возмущение местных зоозащитников, которые требуют вернуть животных в дикую природу.
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