В индонезийском ресторане посетители могут поесть в компании пингвинов (видео)
Обеды с пингвинами вызвали возмущение местных зоозащитников
В индонезийском ресторане посетители могут поесть в компании пингвинов
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Шестеро пингвинов Гумбольдта живут в специальном аквариуме.
Дважды в день гости ресторана могут зайти в помещение и покормить птиц рыбой.
Ресторан на два года арендовал пингвинов в местном зоопарке.
Обеды с пингвинами вызвали возмущение местных зоозащитников, которые требуют вернуть животных в дикую природу.
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