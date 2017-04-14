В Интернете обнародовали видео взрыва "матери всех бомб"
Сверхмощную фугасную авиационную бомбу американские военные сбросили на Афганистан 13 апреля
В сети опубликовано видео взрыва "матери всех бомб". Сверхмощную фугасную авиационную бомбу американские военные сбросили на Афганистан 13 апреля. Целью удара, нанесенного в провинции Нангархар, США навали позиции террористической организации "Исламское государство", – передает "Фонтанка".
Бомбу разработали еще в 2003 году, тогда же Пентагон произвел видеозапись испытаний, которую сегодня в своем микроблоге в Twitter обнародовал CNN. О результатах первого боевого применения "матери всех бомб" пока не сообщается.
The US military has dropped its largest non-nuclear bomb in Afghanistan. DOD Video shows a 2003 test of the weapon. https://t.co/hp5YXO0Pka pic.twitter.com/QS2Ixx7iar— CNN (@CNN) 13 апреля 2017 г.
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GBU-43 — сверхмощная фугасная авиационная бомба, созданная в 2003 году. Сила взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 метров, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 километра от эпицентра. Бомба снабжена системой наведения.
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