В Интернете обнародовали видео взрыва "матери всех бомб"

Сегодня, 07:17

Сверхмощную фугасную авиационную бомбу американские военные сбросили на Афганистан 13 апреля

MOAB сбросили в Афганистане. Фото: Deagel.com
MOAB сбросили в Афганистане. Фото: Deagel.com

В сети опубликовано видео взрыва "матери всех бомб". Сверхмощную фугасную авиационную бомбу американские военные сбросили на Афганистан 13 апреля. Целью удара, нанесенного в провинции Нангархар, США навали позиции террористической организации "Исламское государство", – передает "Фонтанка".

Бомбу разработали еще в 2003 году, тогда же Пентагон произвел видеозапись испытаний, которую сегодня в своем микроблоге в Twitter обнародовал CNN. О результатах первого боевого применения "матери всех бомб" пока не сообщается.

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GBU-43 — сверхмощная фугасная авиационная бомба, созданная в 2003 году. Сила взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 метров, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 километра от эпицентра. Бомба снабжена системой наведения.
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