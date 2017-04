В Интернете обнародовали видео взрыва "матери всех бомб"

В сети опубликовано видео взрыва "матери всех бомб". Сверхмощную фугасную авиационную бомбу американские военные сбросили на Афганистан 13 апреля. Целью удара, нанесенного в провинции Нангархар, США навали позиции террористической организации "Исламское государство", – передает "Фонтанка".

Бомбу разработали еще в 2003 году, тогда же Пентагон произвел видеозапись испытаний, которую сегодня в своем микроблоге в Twitter обнародовал CNN. О результатах первого боевого применения "матери всех бомб" пока не сообщается.

The US military has dropped its largest non-nuclear bomb in Afghanistan. DOD Video shows a 2003 test of the weapon. https://t.co/hp5YXO0Pka pic.twitter.com/QS2Ixx7iar