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В Ираке нашли массовое захоронение возможных жертв ИГИЛ http://www.segodnya.ua/img/article/7906/12_main.1485098633.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/12_tn.1485098633.jpg Мир Из могилы достали почти 100 человеческих останков

В Ираке нашли массовое захоронение возможных жертв ИГИЛ

Сегодня, 17:21

Из могилы достали почти 100 человеческих останков

В Ираке нашли массовое захоронение. Фото: AFP
В Ираке нашли массовое захоронение. Фото: AFP

В северо-центральной части Ирака обнаружили массовое захоронение. Из могилы на территории президентского дворца в Тикрите вытащили 89 тел погибших, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, это были солдаты, которые были захвачены во время бегства с военной базы в середине 2014 года, когда ИГ установило контроль над значительной частью севера и востока Ирака.

На этих территориях проживают преимущественно мусульмане-сунниты, к этому направлению ислама относят себя и боевики ИГ. Тогда исламисты заявили, что казнили около 1 700 солдат неприемлемой для них шиитской ветви ислама, тогда как 800 солдат-суннитов якобы "помиловали".

Тикрит был освобожден от ИГ в марте 2015 года. В ходе расследования правозащитники из организации Human Rights Watch выяснили, что массовые казни происходили в дворцовом комплексе. После изгнания ИГ в городе обнаружили уже несколько массовых захоронений.
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