В Ираке нашли массовое захоронение возможных жертв ИГИЛ

В северо-центральной части Ирака обнаружили массовое захоронение. Из могилы на территории президентского дворца в Тикрите вытащили 89 тел погибших, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, это были солдаты, которые были захвачены во время бегства с военной базы в середине 2014 года, когда ИГ установило контроль над значительной частью севера и востока Ирака.

На этих территориях проживают преимущественно мусульмане-сунниты, к этому направлению ислама относят себя и боевики ИГ. Тогда исламисты заявили, что казнили около 1 700 солдат неприемлемой для них шиитской ветви ислама, тогда как 800 солдат-суннитов якобы "помиловали".

Тикрит был освобожден от ИГ в марте 2015 года. В ходе расследования правозащитники из организации Human Rights Watch выяснили, что массовые казни происходили в дворцовом комплексе. После изгнания ИГ в городе обнаружили уже несколько массовых захоронений.