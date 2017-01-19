В Иране обрушился небоскреб: погибли 30 пожарных (фото)

По мнению местных чиновников, под обломками могут находиться от 50 до 100 человек

30 пожарных погибли после того, как рухнуло охваченное пламенем здание на юге Тегерана, которое считалось самой старой иранской высоткой.

17-этажное здание в центре Тегерана обрушилось после того, как пожар распространился на верхние этажи, сообщает государственный иранский телеканал Press.TV.

Во время обрушения десятки пожарных боролись с огнем внутри небоскреба. По мнению местных чиновников, под обломками могут находиться от 50 до 100 человек.

Как сообщается, пока пожарные пытались справиться с возгоранием, полицейские сдерживали владельцев расположенных в здании магазинов, которые пытались забрать свои товары.

Fars News Agency сообщает, что огонь поднимался вверх по спирали. Очевидцы говорят, что жар ощущался за 40 метров от здания. В отдельных сообщениях говорится о внезапном взрыве и расплавившихся стальных конструкциях.

Около 70 человек, в том числе пожарных, получили ранения, 23 пострадавших были госпитализированы с серьезными травмами.

Находящиеся по соседству посольства Турции и Великобритании эвакуированы. Власти Тегерана исключают версию о терроризме.

Высотка была построена в начале 1960-х годов иранским евреем Хабибом Элганяном, владельцем компании по производству пластмасс. В здании размещались магазины и мастерские по пошиву одежды. Элганян был осужден за шпионаж вскоре после исламской революции 1979 года.

Ранее сообщалось, что в отеле на юге Пакистана сгорели более 10 человек.