В Ирландии отель выполнил необычное пожелание клиента
Администрация гостиницы не поняла шутки путешественника и ухитрилась выполнить сложную задачу
Один из отелей Ирландии принял всерьез шуточное пожелание клиента и выполнил его, которое тот через интернет на странице заведения при резерве номера. Об этом сам шутник написал на своей странице в Facebook.
Путешественник Дэниел Бакли из Ирландии написал администрации отеля, что хотел бы видеть возле постели фото американского актера Кристофера Уокена да еще и в рамочке, но это должен быть кадр из фильма "Криминальное чтиво".
Фото: facebook.com/danielbuckleyd
К своему пожеланию парень объяснил, что его отец в свое время якобы был ассистентом актера во время сьемок этого фильма и он хотел бы иметь какое-то напоминание в номере в связи с этим.
Позже стало известно, что шутку он выдумал, однако менеджер отеля в комментарии изданию Irish Mirror рассказала, что выполнила его просьбу. По ее словам, фото Уокена она нашла в интернете, а подпись актера скопировала одна из ее коллег.
Вы сейчас просматриваете новость "В Ирландии отель выполнил необычное пожелание клиента". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии