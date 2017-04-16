В Ирландии отель выполнил необычное пожелание клиента

Один из отелей Ирландии принял всерьез шуточное пожелание клиента и выполнил его, которое тот через интернет на странице заведения при резерве номера. Об этом сам шутник написал на своей странице в Facebook.

Путешественник Дэниел Бакли из Ирландии написал администрации отеля, что хотел бы видеть возле постели фото американского актера Кристофера Уокена да еще и в рамочке, но это должен быть кадр из фильма "Криминальное чтиво".

Фото: facebook.com/danielbuckleyd

К своему пожеланию парень объяснил, что его отец в свое время якобы был ассистентом актера во время сьемок этого фильма и он хотел бы иметь какое-то напоминание в номере в связи с этим.

Позже стало известно, что шутку он выдумал, однако менеджер отеля в комментарии изданию Irish Mirror рассказала, что выполнила его просьбу. По ее словам, фото Уокена она нашла в интернете, а подпись актера скопировала одна из ее коллег.