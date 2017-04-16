В Ирландии отель выполнил необычное пожелание клиента

Сегодня, 04:33

Администрация гостиницы не поняла шутки путешественника и ухитрилась выполнить сложную задачу

Гостиницу не смутило необычное пожелание клиента. Фото из открытых источников
Гостиницу не смутило необычное пожелание клиента. Фото из открытых источников

Один из отелей Ирландии принял всерьез шуточное пожелание клиента и выполнил его, которое тот через интернет на странице заведения при резерве номера. Об этом сам шутник написал на своей странице в Facebook.

Путешественник Дэниел Бакли из Ирландии написал администрации отеля, что хотел бы видеть возле постели фото американского актера Кристофера Уокена да еще и в рамочке, но это должен быть кадр из фильма "Криминальное чтиво".

17760058_10155337362220676_8902830547932234596_nФото: facebook.com/danielbuckleyd

К своему пожеланию парень объяснил, что его отец в свое время якобы был ассистентом актера во время сьемок этого фильма и он хотел бы иметь какое-то напоминание в номере в связи с этим.

Позже стало известно, что шутку он выдумал, однако менеджер отеля в комментарии изданию Irish Mirror рассказала, что выполнила его просьбу. По ее словам, фото Уокена она нашла в интернете, а подпись актера скопировала одна из ее коллег.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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