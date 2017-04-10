В Испании начались судебные слушания о военных преступлениях Асада

Иск был подан испанской гражданкой, которая сообщила, что ее брата похитили и пытали сирийские власти

Испанский суд начал слушание судебных показаний по вопросу о возможных военных преступлениях, совершенных сирийским президентом Башаром Асадом. Об этом сообщает 10 апреля агентство Associated Press (АР).

Иск был подан испанской гражданкой, которая сообщила, что ее брата, предположительно, похитили и пытали сирийские власти, после чего казнили в 2013 году.

При этом в ходе заседания она подчеркнула, что ее брат работал водителем грузовика и не имел отношения к сирийской оппозиции.

Кроме того, по словам истца, семья узнала тело погибшего по снимкам, которые были вывезены контрабандой из Сирии и распространены одним из фотографов. Имя фотографа не называется.

Таким образом, это стало первым уголовным делом, возбужденным иностранным судом против сирийского лидера Асада, отмечает АР.

Напомним, 7 апреля корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "томагавк" по авиабазе сирийских правительственных сил. Всего было выпущено более 50 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы.

Такие меры, как объяснил президент США Дональд Трамп, были вызваны желаием не допустить распространение химического оружия, которое, предположительно, было использовано проправительственными сирийскими войсками.

Еще в январе нынешнего года в Минобороны РФ сообщали, что в Сирии создали единую систему ПВО. "Совместно с силами и средствами противовоздушной обороны российской группировки войск в Сирии на основе современных комплексов С-300 и С-400 создана единая система ПВО, обеспечивающая надежное прикрытие объектов как на суше, так и на море".