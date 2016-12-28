В испанском городке совершили военный переворот с помощью муки и яиц (фото)
Сражения у городской ратуши в испанском городе Иби проходят уже 200 лет кряду
В Иби (Испания) прошел ежегодный фестиваль Els Enfarinats, передает AFP. Группа мужчин, одетых в военную форму, берет Иби под свой контроль, выпускает массу смешных законов и правил и штрафуют тех, кто осмелится их нарушить.
Во время фестиваля, жители забрасывают друг друга белой и цветной мукой, а также сырыми яйцами.
Тем, кто не планирует участие в фестивале, в этот день лучше на улице не появляться. Пощады нет ни женщинам, ни старикам.
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