В Италии 130 человек застряли в фуникулере на высоте 2 км
Подъемник остановился из-за сильного ветра
В Италии из-за сбоя в работе фуникулера 130 человек застряли на высоте 2 километра. Инцидент произошел в автономной итальянской области Валле-д'Аоста.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ, подъемник остановился из-за сильного ветра.
В настоящий момент власти проводят эвакуацию застрявших пассажиров.
Ранее сообщалось, что более сотни туристов застряли на канатной дороге в Альпах. Путь длиной 5 километров пролегает между Францией и Италией.
Вы сейчас просматриваете новость "В Италии 130 человек застряли в фуникулере на высоте 2 км". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии