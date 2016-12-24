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В Италии 130 человек застряли в фуникулере на высоте 2 км http://www.segodnya.ua/img/article/7827/59_main.1482599214.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/59_tn.1482599214.jpg Мир Подъемник остановился из-за сильного ветра

В Италии 130 человек застряли в фуникулере на высоте 2 км

Сегодня, 19:05

Подъемник остановился из-за сильного ветра

Власти проводят эвакуацию застрявших пассажиров. Фото: pixabay.com
Власти проводят эвакуацию застрявших пассажиров. Фото: pixabay.com

В Италии из-за сбоя в работе фуникулера 130 человек застряли на высоте 2 километра. Инцидент произошел в автономной итальянской области Валле-д'Аоста.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ, подъемник остановился из-за сильного ветра.

В настоящий момент власти проводят эвакуацию застрявших пассажиров.

Ранее сообщалось, что более сотни туристов застряли на канатной дороге в Альпах. Путь длиной 5 километров пролегает между Францией и Италией.
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Источник:

РИА Новости

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