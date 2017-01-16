В Италии арестован один из самых опасных мафиози

Преступник был взят под стражу по наводке своего брата Фабрицио

На Сицилии арестован 30-летний Андреа Ницца, входивший в число 100 самых опасных итальянских преступников, разыскивавшихся полицией. Как сообщает в воскресенье, 15 января, агентство ANSA, наркобарон взят под стражу вместе с двумя приятелями.

Ницца является главой вооруженного крыла мафиозного клана Santapaola и занимался международной торговлей наркотиками. Преступник был взят под стражу вместе с двумя приятелями по наводке своего брата Фабрицио, который согласился сотрудничать со следствием.

Ницца значился в розыске с 2014 года. Он скрылся после вынесения ему приговора, в соответствии с которым наркобарон должен был провести за решеткой шесть лет и восемь месяцев.

Ранее Совмин Италии распустил мэрии двух городов из-за их связей с мафиозными кланами. Так, распущены мэрии Корлеоне на острове Сицилия и Тропеи на юге области Калабрия.



