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В Италии арестован один из самых опасных мафиози http://www.segodnya.ua/img/article/7884/66_main.1484529645.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/66_tn.1484529645.jpg Мир Преступник был взят под стражу по наводке своего брата Фабрицио

В Италии арестован один из самых опасных мафиози

Сегодня, 03:20

Преступник был взят под стражу по наводке своего брата Фабрицио

Андреа Ницца, фото ansa.it
Андреа Ницца, фото ansa.it

На Сицилии арестован 30-летний Андреа Ницца, входивший в число 100 самых опасных итальянских преступников, разыскивавшихся полицией. Как сообщает в воскресенье, 15 января, агентство ANSA, наркобарон взят под стражу вместе с двумя приятелями.

Ницца является главой вооруженного крыла мафиозного клана Santapaola и занимался международной торговлей наркотиками. Преступник был взят под стражу вместе с двумя приятелями по наводке своего брата Фабрицио, который согласился сотрудничать со следствием.

Ницца значился в розыске с 2014 года. Он скрылся после вынесения ему приговора, в соответствии с которым наркобарон должен был провести за решеткой шесть лет и восемь месяцев.

Ранее Совмин Италии распустил мэрии двух городов из-за их связей с мафиозными кланами. Так, распущены мэрии Корлеоне на острове Сицилия и Тропеи на юге области Калабрия.
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Источник:

Корреспондент

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