В Италии дирижер лишился работы за открытую детям "страшную тайну"

Итальянский дирижер накануне Нового года довел детей до слез, но не своим выступлением, а признанием, что Деда Мороза не существует, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RaiNews24.

Сообщается, что во время музыкального спектакля в римском концертном зале Auditorium. После окончания представления, довольные дети подошли к сцене поприветствовать артистов, однако они не ожидали, что их ждет глубокое разочарование… Пока дети радовались встрече с артистами, переодетыми в их любимых героев, дирижер Лоприенто взял микрофон и заявил: "Вообще-то, Деда Мороза не существует".

Эта фраза дирижера вызвала слезы у детей и возмутила взрослых. Недовольство родителей переросло в массовый протест, который широко обсуждался в социальных сетях. В результате компания-организатор представления приняла решение уволить руководителя оркестра.

Как сообщалось, под Киевом открылась Главная резиденция Деда Мороза. В "Парке Киевская Русь" состоялось открытие грандиозной программы "Новогодняя сказка" для детей и взрослых. На главном ристалище планируется театрализованное действо, в котором будут участвовать не только актеры, но и гости Парка. Театр Древнего Киева подготовил новую постановку "Король забавляется", которая будет интересной и поучительной не только детям, но и взрослым.