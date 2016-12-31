Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В Италии дирижер лишился работы за открытую детям "страшную тайну" http://www.segodnya.ua/img/article/7849/84_main.1483200856.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/84_tn.1483200856.jpg Мир Фраза дирижера вызвала слезы у детей и возмутила взрослых, которые устроили массовый протест

В Италии дирижер лишился работы за открытую детям "страшную тайну"

Сегодня, 18:15

Фраза дирижера вызвала слезы у детей и возмутила взрослых, которые устроили массовый протест

Дети шокировали правдой про Деда Мороза. Фото из архива Р. Кордюка
Дети шокировали правдой про Деда Мороза. Фото из архива Р. Кордюка

Итальянский дирижер накануне Нового года довел детей до слез, но не своим выступлением, а признанием, что Деда Мороза не существует, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RaiNews24.

Сообщается, что во время музыкального спектакля в римском концертном зале Auditorium. После окончания представления, довольные дети подошли к сцене поприветствовать артистов, однако они не ожидали, что их ждет глубокое разочарование… Пока дети радовались встрече с артистами, переодетыми в их любимых героев, дирижер Лоприенто взял микрофон и заявил: "Вообще-то, Деда Мороза не существует".

Эта фраза дирижера вызвала слезы у детей и возмутила взрослых. Недовольство родителей переросло в массовый протест, который широко обсуждался в социальных сетях. В результате компания-организатор представления приняла решение уволить руководителя оркестра.

Как сообщалось, под Киевом открылась Главная резиденция Деда Мороза. В "Парке Киевская Русь" состоялось открытие грандиозной программы "Новогодняя сказка" для детей и взрослых. На главном ристалище планируется театрализованное действо, в котором будут участвовать не только актеры, но и гости Парка. Театр Древнего Киева подготовил новую постановку "Король забавляется", которая будет интересной и поучительной не только детям, но и взрослым.
новый год, дети, разочарование, дирижер, тайна, в Италии

Вы сейчас просматриваете новость "В Италии дирижер лишился работы за открытую детям "страшную тайну"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Невероятное

Необычная елка. Фото: funtema.ru

Самые невероятные новогодние елки по всему миру

Сегодня, 17:53

Некоторые варианты лишь отдаленно напоминают деревья, а некоторые выполнены очень оригинальным способом

Мир

На Новый год в храмах Японии звонят колокола. Фото: AFP

Япония встретила Новый год звоном храмовых колоколов

Сегодня, 17:25

Страна Восходящего солнца приветствовала символ 2017-го - Петуха

Украина

Новый год Украина встретит без снега или сильных морозов. Фото: из открытых источников

Новый год Украина встретит без снега или сильных морозов

Сегодня, 17:21

Самая теплая погода ожидается на западе страны – до +4

Мир

В Сиднее встретили Новый год. Фото: AFP

Небо в Сиднее озарили тысячи залпов новогоднего салюта

Сегодня, 16:35

Посмотреть шоу собрались более миллиона человек

Общество

Как загадывают желания на Новый год в разных странах

Сегодня, 16:11

Каждый поступок, каким бы странным он не был, имеет свое значение и несет свою идею

Люди

В центр Киева приехали байкеры-Деды Морозы. Фото: unn.com.ua

В центр Киева съехались байкеры-Деды Морозы

Сегодня, 15:36

Каждый "дедушка" имеет с собой мешок с подарками, которые раздают малышам за новогодние поздравления и стихи

Общество

В Деда Мороза верят не все. Фото: AFP

Как мы проводим Новый год в разном возрасте: ТОП-9 забавных графиков

Сегодня, 14:42

С течением времени наше восприятие Нового года меняется

Общество

Год, который начинается с воскресенья, не может быть плохим: ТОП-15 забавных открыток

Сегодня, 11:45

В этих открытках каждый найдет что-то от себя и хорошее настроение вам будет обеспечено

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.