В Италии лавина накрыла группу лыжников

Один из туристов находится в тяжелом состоянии, у другого травмирована нога

Группу из восьми лыжников сегодня утром накрыла лавина в районе Селла Нивеа в Юлийских Альпах в Италии, передает УНН со ссылкой на ANSA.

Шестеро из них не пострадали, двое получили травмы.

Один из туристов получил ранение ноги, а другого, которого полностью накрыла лавина, вытащили, он находится в тяжелом состоянии в ожидании вертолета для транспортировки в долину.

Напомним, 18 января на отель "Ригопьяно" в итальянском городе Фариндола сошла лавина, спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами. Снег полностью накрыл четырехэтажное здание с десятками постояльцев. В результате погибли шесть человек.