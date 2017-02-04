В Италии лавина накрыла группу лыжников

Сегодня, 15:56

Один из туристов находится в тяжелом состоянии, у другого травмирована нога

Лавина в Италии снова накрыла людей. Фото: из открытых источников
Лавина в Италии снова накрыла людей. Фото: из открытых источников

Группу из восьми лыжников сегодня утром накрыла лавина в районе Селла Нивеа в Юлийских Альпах в Италии, передает УНН со ссылкой на ANSA.

Шестеро из них не пострадали, двое получили травмы.

Один из туристов получил ранение ноги, а другого, которого полностью накрыла лавина, вытащили, он находится в тяжелом состоянии в ожидании вертолета для транспортировки в долину.

Напомним, 18 января на отель "Ригопьяно" в итальянском городе Фариндола сошла лавина, спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами. Снег полностью накрыл четырехэтажное здание с десятками постояльцев. В результате погибли шесть человек.
Италия, туристы, травмы, альпы, горы, лавина, лыжники

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