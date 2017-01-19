Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В Италии лавина накрыла отель http://www.segodnya.ua/img/article/7896/39_main.1484784862.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/39_tn.1484784862.jpg Мир Связь с постояльцами и сотрудниками отеля утеряна

В Италии лавина накрыла отель

Сегодня, 02:12

Связь с постояльцами и сотрудниками отеля утеряна

Спасатели пытаются добраться до здания и установить связь с людьми. Фото из открытых источников
Спасатели пытаются добраться до здания и установить связь с людьми. Фото из открытых источников

В итальянской области Абруццо снежная лавина полностью накрыла местный отель Rigopiano di Farindola, сообщает Korrespondent со ссылкой на телеканал RaiNews24.

Сигнал бедствия подали двое клиентов отеля. На месте ЧП работают спасатели, которые пытаются добраться до здания всеми возможными способами. Отмечается, что связь с постояльцами и сотрудниками отеля утеряна.

По информации главы провинции Пескара Антонио Ди Марко, по состоянию на 18 января в отеле Rigopiano di Farindola были зарегистрированы 20 человек плюс персонал, численность которого не уточняется.

"К сожалению, произошла ужасная трагедия. Кажется, что могут быть погибшие, но все это должно быть еще подтверждено", − отметил Ди Марко на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что 18 января в центре Италии произошли два землетрясения.
Италия, трагедия, спасатели, отель, лавина, снежная лавина

Вы сейчас просматриваете новость "В Италии лавина накрыла отель". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Италия всколыхнула серия землетрясений. Фото: twitter

В Италии произошло сразу несколько сильных землетрясений

Вчера, 15:44

Подземные толчки ощущали жители минимум трех городов

Происшествия

В Киеве 10 рыбаков на льдине унесло в свободное плавание

Вчера, 15:44

Рыбаков спасли сотрудники ГСЧС, пострадавших среди них нет  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.