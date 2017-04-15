В Италии на 118 году умер самый старый в мире человек

Женщина объясняла свое долголетие генетикой и диетой из трех яиц в день, два из которых употребляла в сыром виде в течение 90 лет

Самый старый в мире человек скончался в Италии в возрасте 117 лет. Об этом сообщает ВВС.

"Эмма Морано родилась 29 ноября 1899 года в регионе Пьемонт в Италии. Она официально была признана последним человеком, который родился в 1800 годах", – говорится в сообщении.

Она объясняла свое долголетие генетикой и диетой из трех яиц в день, два из которых употребляла в сыром виде в течение 90 лет.

Госпожа Морано умерла в своем доме в северном городе Вербани. "Она была необыкновенной, и мы всегда будем помнить ее силы, чтобы помочь нам двигаться вперед по жизни", – сказала мэр города Сильвия Марченини.