В Италии налетчик умер во время ограбления банка

Его подельник попытался привести его в чувство, но все усилия оказались безуспешным

В Италии один из налетчиков скоропостижно скончался прямо во время ограбления банка в сельской местности.

Грабители напали на отделение Banca Popolare в поселке Лаятико в Тоскане на полпути между Пизой и Флоренцией. В банке в момент нападения находились три сотрудника, сообщает Pisa Today.

Угрожая ножами, бандиты вынудили кассира отдать им деньги из кассы, а затем хотели запереть служащих в туалете. В этот момент один из грабителей внезапно потерял сознание и упал.

Его подельник попытался привести его в чувство, а затем вытащить на улицу. Все усилия оказались безуспешными, и второй бандит был вынужден скрыться в одиночку, прихватив с собой пять тысяч евро.

Приехавшие на вызов вместе с полицией медики смогли только зафиксировать смерть мужчины, которому на вид было примерно 40 лет. Полиция пытается установить его личность по отпечаткам пальцев, чтобы выйти затем на второго грабителя, который до сих пор не найден.

Ранее сообщалось, что австралийский вор провалил тщательно спланированное ограбление.