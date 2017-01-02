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В Италии произошло новое землетрясение http://www.segodnya.ua/img/article/7851/42_main.1483349453.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/42_tn.1483349453.jpg Мир Всего в данной зоне зафиксировано восемь подземных толчков

В Италии произошло новое землетрясение

Сегодня, 11:29

Всего в данной зоне зафиксировано восемь подземных толчков

Фото: AFP
Фото: AFP

В провинции Перуджа (Центральная Италия) произошло новое землетрясение магнитудой 4,1 балла.

По данным национального института геофизики и вулканологии, эпицентр залегал близ города Сполетто на глубине 8 километров.

Всего в данной зоне зафиксировано восемь подземных толчков.

О разрушениях и жертвах информации на данный момент не поступало.

Напомним, 26 октября два подземных толчка магнитудой 5,4 и 5,9 произошли в районе между провинциями Мачерата (обл. Марке) и Перуджа (обл. Умбрия). Толчки почувствовали почти во всей Италии, в том числе в Риме.

24 августа в Италии произошло мощное землетрясение, унесшее жизни почти 300 человек.
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Источник:

Российская газета

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