В Италии произошло новое землетрясение
Всего в данной зоне зафиксировано восемь подземных толчков
В провинции Перуджа (Центральная Италия) произошло новое землетрясение магнитудой 4,1 балла.
По данным национального института геофизики и вулканологии, эпицентр залегал близ города Сполетто на глубине 8 километров.
Всего в данной зоне зафиксировано восемь подземных толчков.
О разрушениях и жертвах информации на данный момент не поступало.
Напомним, 26 октября два подземных толчка магнитудой 5,4 и 5,9 произошли в районе между провинциями Мачерата (обл. Марке) и Перуджа (обл. Умбрия). Толчки почувствовали почти во всей Италии, в том числе в Риме.
24 августа в Италии произошло мощное землетрясение, унесшее жизни почти 300 человек.
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