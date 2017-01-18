В Италии произошло сразу несколько сильных землетрясений
Подземные толчки ощущали жители минимум трех городов
Утром в среду, 18 января в центральной части Италии произошло сразу несколько сильных землетрясений.
Как сообщает Аnsa.it, подземные толчки ощущались в столице Риме, а также в Абруццо и Марке.
Как отмечается, первое землетрясение произошло около 10.30 по Киеву.
О жертвах или разрушениях пока не сообщается.
Согласно системе отслеживания землетрясений в реальном времени, магнитуда первого подземного толчка составила 5.1 по шкале Рихтера.
Итальянский институт землетрясений также сообщает, что следом произошли еще три землетрясения магнитудой 5.4, 4.0 и 5.3.
Тем временем, как сообщает La Repubblica, в Риме провели эвакуацию пассажиров метрополитена. В целях безопасности движение на всех ветках метро временно остановлено.
Также стало известно, что в столице Италии эвакуировали работников некоторых офисов.
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