Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В Италии произошло сразу несколько сильных землетрясений http://www.segodnya.ua/img/article/7894/64_main.1484747126.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/64_tn.1484747126.jpg Мир Подземные толчки ощущали жители минимум трех городов

В Италии произошло сразу несколько сильных землетрясений

Сегодня, 15:44

Подземные толчки ощущали жители минимум трех городов

Италия всколыхнула серия землетрясений. Фото: twitter
Италия всколыхнула серия землетрясений. Фото: twitter

Утром в среду, 18 января в центральной части Италии произошло сразу несколько сильных землетрясений.

Как сообщает Аnsa.it, подземные толчки ощущались в столице Риме, а также в Абруццо и Марке.

Как отмечается, первое землетрясение произошло около 10.30 по Киеву.

О жертвах или разрушениях пока не сообщается.

Согласно системе отслеживания землетрясений в реальном времени, магнитуда первого подземного толчка составила 5.1 по шкале Рихтера.

Итальянский институт землетрясений также сообщает, что следом произошли еще три землетрясения магнитудой 5.4, 4.0 и 5.3.

Тем временем, как сообщает La Repubblica, в Риме провели эвакуацию пассажиров метрополитена. В целях безопасности движение на всех ветках метро временно остановлено.

Также стало известно, что в столице Италии эвакуировали работников некоторых офисов.
Италия, землетрясение, рим, катаклизмы, подземные толчки

Вы сейчас просматриваете новость "В Италии произошло сразу несколько сильных землетрясений". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Обозреватель

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

После подземного удара люди в панике выбегали из домов и офисов.Фото: AFP

В Индии произошло мощное землетрясение

3 Января, 17:02

Подземные толчки повредили сотни строений и вызвали множественные оползни в регионе

Мир

Фото: AFP

В Италии произошло новое землетрясение

2 Января, 11:29

Всего в данной зоне зафиксировано восемь подземных толчков

Мир

В Румынии не исключают мощного землетрясения. Фото: stateimpact.npr.org

В Румынии сообщают о вероятности нового землетрясения в 7 баллов

30 Декабря 2016, 09:58

Под землей происходит накапливание дополнительной энергии, которая может спровоцировать более мощные толчки

Мир

Зона бедствия. Некоторые небольшие города оказались полностью разрушенными.

Итоги года в мире: стихия — неделя землятресений и Италия в руинах

30 Декабря 2016, 07:00

Из-за подземных толчков некоторые территории Италии сместились 

Одесса

Землетрясение. Фото: UZ24.uz

"Думали, война началась", - одесситы о землетрясении

28 Декабря 2016, 21:15

В домах качались люстры и падали наряженные ели. Эксперт: "Нужно выходить на улицу"

Мир

Эхо румынского землетрясения: почему так часто содрогается земля, и как реагируют украинцы

28 Декабря 2016, 20:17

Эпицентр землетрясения был на глубине более 80 километров

Украина

Существуют простые правила, которые повышают ваши шансы "выйти сухими из воды" в случае землетрясения. Фото: Pixabay

Что делать при землетрясении: простые и полезные правила

28 Декабря 2016, 19:05

Заранее соберите "тревожный рюкзачок" и ни в коем случае не подходите к лифтам

Украина

Николай Чечеткин. Фото: Facebook

В ГСЧС рассказал, есть ли разрушения и пострадавшие от ночного землетрясения

28 Декабря 2016, 16:07

Спрогнозировать новые толчки практически невозможно, но в случае новой "тряски" нужно придерживаться элементарных правил безопасности, говорит главный спасатель

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.