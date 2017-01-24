В Италии разбился спасательный вертолет: все погибли

Спасательное воздушное судно прилетело за травмированным лыжником, однако долететь до базы так и не удалось

Вертолет спасательной службы в Италии потерпел крушение, в результате чего все находящиеся на борту люди погибли, сообщает итальянское издание ANSA.

Отмечается, что вертолет забрал на одной из лыжных трасс травмированного спортсмена, после чего должен был совершить полет на базу. Однако, из-за плотного тумана и низкой облачности, воздушное судно потерпело крушения с высоты 600 метров.

В результате погибли все находящиеся на борту люди, а их было шесть человек.

Сообщается, что воздушное судно подало сигнал аварии вблизи города Касамаина в муниципалитете Луколи, недалеко от равнины Кампо Феличе.

Обломки рухнувшего вертолета. Фото: ANSA

Итальянские СМИ отмечают, что этот вертолет не участвовал в перевозке пострадавших, которых спасли из отеля, разрушенного лавиной в городке Фариндола в этом же регионе.

Напомним, 18 января в итальянской области Абруццо снежная лавина полностью накрыла местный отель Rigopiano di Farindola. Также отмечалось, что связь с постояльцами и сотрудниками отеля утеряна. Во время спасательных работ спасатели отмечали, что внутри много погибших.