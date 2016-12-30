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В Италии скончался создатель киндер-сюрприза http://www.segodnya.ua/img/article/7847/88_main.1483110674.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/88_tn.1483110674.jpg Мир Уильям Салис умер в возрасте 83 лет после перенесенного инсульта

В Италии скончался создатель киндер-сюрприза

Сегодня, 17:10

Уильям Салис умер в возрасте 83 лет после перенесенного инсульта

В Италии скончался создатель киндер-сюрприза. Фото: из открытых источников
В Италии скончался создатель киндер-сюрприза. Фото: из открытых источников

В Италии в возрасте 83 лет умер создатель киндер-сюрприза Уильям Салис. Об этом сообщили в его фонде, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на TheLokal.

Как отмечается, Салиc проходил лечение после инсульта в больнице в северном итальянском городе Павия.

Салиc присоединился к продовольственной группе "Ферреро" в 1960 году и стал правой рукой владельца компании – Микеле Ферреро, который изобрел шоколадную пасту Nutella, он умер в 2015 году.

За более чем 40 лет "Ферреро" продал миллиарды "киндеров".
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