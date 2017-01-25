В Италии спасатели обнаружили тело 18-го погибшего в результате схода лавины

Сегодня, 02:45

В Италии число жертв схода лавины на отель достигло 18 человек

Спасательная операция продолжается, фото AFP
Спасательная операция продолжается, фото AFP

Число жертв схода снежной лавины на горный отель Rigopiano в центральной Италии достигло 18 человек: поздно вечером во вторник пожарные извлекли из-под многометровых завалов снега тело еще одного погибшего мужчины, сообщила префектура провинции Пескара.

ЧП произошло в минувшую среду в горном массиве Гран-Сассо близ городка Фариндола, находящегося в итальянской области Абруццо. Снежная лавина, сход которой, по-видимому, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой отель Rigopiano, где находились 40 человек.

За минувшие дни спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под снега 11 выживших людей. В настоящее время еще 11 человек официально считаются пропавшими без вести.
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Источник:

РИА Новости

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