В Италии стадион завалило снегом: матч "Пескара" – "Фиорентина" перенесен (фото)

Матч 19-го тура чемпионата Италии "Пескара" – "Фиорентина" перенесен из-за сильного снегопада, сообщает Football Italia.

Встреча должна была состояться 8 января, однако из-за погодных условий пройдет в другой день.

Cтадион "Адриатико", где свои домашние матчи проводит "Пескара", не оборудован крышей – из-за этого поле арены оказалось непригодным для проведения поединка. Кроме того, ступеньки на трибунах обледенели и представляли опасность для зрителей.

Новая дата матча будет определена в понедельник.