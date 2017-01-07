В Италии стадион завалило снегом: матч "Пескара" – "Фиорентина" перенесен (фото)
Стадион "Адриатико" не оборудован крышей: поле и трибуны оказались покрыты снегом
Матч 19-го тура чемпионата Италии "Пескара" – "Фиорентина" перенесен из-за сильного снегопада, сообщает Football Italia.
Встреча должна была состояться 8 января, однако из-за погодных условий пройдет в другой день.
Cтадион "Адриатико", где свои домашние матчи проводит "Пескара", не оборудован крышей – из-за этого поле арены оказалось непригодным для проведения поединка. Кроме того, ступеньки на трибунах обледенели и представляли опасность для зрителей.
Новая дата матча будет определена в понедельник.
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