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В Италии стадион завалило снегом: матч "Пескара" – "Фиорентина" перенесен (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7862/4_main.1483798316.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/4_tn.1483798316.jpg Мир Стадион "Адриатико" не оборудован крышей: поле и трибуны оказались покрыты снегом

В Италии стадион завалило снегом: матч "Пескара" – "Фиорентина" перенесен (фото)

Сегодня, 23:25

Стадион "Адриатико" не оборудован крышей: поле и трибуны оказались покрыты снегом

Матч 19-го тура чемпионата Италии "Пескара" – "Фиорентина" перенесен из-за сильного снегопада, сообщает Football Italia.

Встреча должна была состояться 8 января, однако из-за погодных условий пройдет в другой день.

Cтадион "Адриатико", где свои домашние матчи проводит "Пескара", не оборудован крышей – из-за этого поле арены оказалось непригодным для проведения поединка. Кроме того, ступеньки на трибунах обледенели и представляли опасность для зрителей.

Новая дата матча будет определена в понедельник.
чемпионат Италии, Фиорентина, Пескара

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Источник:

Football Italia

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