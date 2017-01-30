В Италии вулкан Этна начало трясти

Сегодня, 16:37

Магнитуда некоторых толчков составляла 3-3,5, массовая эвакуация пока не объявлена 

В Италии проснулся вулкан Этна. Фото: AFP
В Италии проснулся вулкан Этна. Фото: AFP

В районе сицилийского вулкана Этна произошли многочисленные подземные толчки. Разрушений не зафиксировано, однако в целях безопасности были эвакуированы учащиеся нескольких школ.

По данным Национального института геофизики и вулканологии, всего зарегистрированы 50 землетрясений.

*Красиво, но страшно: в Италии разбушевался крупнейший в Европе вулкан 

Магнитуда некоторых толчков составляла 3-3,5. Очаг залегал на глубине 14-15 километров на южном склоне вулкана.

Этна — крупнейший действующий в Европе вулкан. Последний раз он извергался в мае 2016 года.

Этна находится на острове Сицилия, гора достигает в высоту 3328 метров.
вулкан, этна, магнитуда, подземные толчки, в Италии, эвакуированы

Вы сейчас просматриваете новость "В Италии вулкан Этна начало трясти". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

<p><span>Действующий вулкан Попокатепетль расположен в 50 км от Мехико.&nbsp;<span>Иллюстрация</span></span></p>

Мехико накрыло пеплом от вулкана

1 Августа 2016, 21:17

Сильнее всего от выброса пепла пострадал юг города

Невероятное

Уникальные фото подводных вулканов

14 Августа 2016, 02:05

Немецкие вулканологи отправились в открытый океан чуть севернее Исландии, туда, где вулканическая активность особенно сильна

Мир

Появилось видео сильнейшего землетрясения в центре Италии

30 Октября 2016, 11:49

Сообщается о серьёзных разрушениях

Мир

Италия страдает от подземных толчков. Фото: AFP

В Италии произошло новое землетрясение

12 Ноября 2016, 19:29

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 109 км от Рима близ коммуны Мальтиньяно

Мир

В Грузии зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2 балла. Фото: bessarabiainform.com

В Грузии произошло землетрясение

30 Октября 2016, 16:26

О пострадавших или разрушениях информация не поступала

Мир

Вулкан Шивелуч. Фото: vulkania.ru

Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на 6,5 км

26 Октября 2016, 06:09

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования