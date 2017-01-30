В Италии вулкан Этна начало трясти

Магнитуда некоторых толчков составляла 3-3,5, массовая эвакуация пока не объявлена

В районе сицилийского вулкана Этна произошли многочисленные подземные толчки. Разрушений не зафиксировано, однако в целях безопасности были эвакуированы учащиеся нескольких школ.

По данным Национального института геофизики и вулканологии, всего зарегистрированы 50 землетрясений.

*Красиво, но страшно: в Италии разбушевался крупнейший в Европе вулкан

Магнитуда некоторых толчков составляла 3-3,5. Очаг залегал на глубине 14-15 километров на южном склоне вулкана.

Этна — крупнейший действующий в Европе вулкан. Последний раз он извергался в мае 2016 года.

Этна находится на острове Сицилия, гора достигает в высоту 3328 метров.