В Италии вулкан Этна начало трясти
Магнитуда некоторых толчков составляла 3-3,5, массовая эвакуация пока не объявлена
В районе сицилийского вулкана Этна произошли многочисленные подземные толчки. Разрушений не зафиксировано, однако в целях безопасности были эвакуированы учащиеся нескольких школ.
По данным Национального института геофизики и вулканологии, всего зарегистрированы 50 землетрясений.
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Магнитуда некоторых толчков составляла 3-3,5. Очаг залегал на глубине 14-15 километров на южном склоне вулкана.
Этна — крупнейший действующий в Европе вулкан. Последний раз он извергался в мае 2016 года.
Этна находится на острове Сицилия, гора достигает в высоту 3328 метров.
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