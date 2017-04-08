В Италии запретили Uber

Суд в Риме постановил, что другие службы такси столкнулись с проблемой недобросовестной конкуренции

Итальянский суд в пятницу запретил использование сервиса Uber, заявив, что легальные службы такси сталкиваются с проблемой недобросовестной конкуренции, сообщает Корреспондент со ссылкой на The Local.

В постановлении, которое является предметом апелляционной жалобы, суд в Риме поддержал жалобу профсоюзов такси и дал Uber десять дней на прекращение использования телефонного приложения на территории Италии.

Если Uber не выполнит решение суда, компании может грозить штраф в 10 тысяч евро за каждый лишний день. В компании заявили, что были шокированы таким решением и намерены немедленно его обжаловать.

Решение апелляционного суда подтвердило решение суда в Милане, принятое два года назад, о запрете работы UberPop, который был признан поощряющим предоставление услуг такси водителями без лицензий.

Напомним, ранее Uber принял решение о прекращении деятельности в Дании.