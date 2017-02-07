В Кабуле смертник устроил кровавый взрыв: 20 погибших

Никто пока не взял на себя ответственность за произошедшее

Сегодня, 7 февраля, в столице Афганистана прогремел взрыв, пишет AFP.

Трагедия произошла возле боковой двери cуда, которая используется работниками для выхода из здания вместо главного входа.

Позже стало известно, что атаку устроил смертник. По последним данным, погибли 20 человек. Еще около 50 получили ранения.

Никто пока не взял на себя ответственность за произошедшее.

Фото: AFP

Ранее сообщалось, что двойной теракт совершен в районе Дарул-Аман на юго-западе Кабула. Первый взрыв прогремел недалеко от здания бывшего управления безопасности, второй – рядом с телестудией парламента Афганистана. Погибли 27 человек, еще 70 пострадали.

Ответственность за двойной теракт взяли на себя боевики движения "Талибан".