В Канаде хоккеисты вышли на матч в "украинских вышиванках" (видео)

Сегодня, 11:55

Выход спортсменов на арену сопровождался на украинском языке в присутствии троих казаков


Хоккеисты команды Dauphin Kings из канадского городка Дофин вышли на мат в форме, напоминающей украинскую вышиванку. Соответствующее видео появилось в YouTube.

Как сообщает сайт knk.media, команда из Дофина в провинции Манитоба играла матч в молодежной хоккейной лиге, а хоккеисты надели форму в стиле украинской вышиванки.

Также стоит отметить, что во время выхода спортсменов на лед их встречали люди, одетые в казацкую одежду, а сам их выход оглашался на украинском языке.

Город Дофин, в котором вместе с пригородами проживает более 8 тыс. человек, известен своей мощной украинской диаспорой. Более 41% населения города имеет украинское происхождение. Более четверти жителей владеет украинским языком.
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