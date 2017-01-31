В Канаде неизвестный расстрелял мужчину на улице

Рядом с телом убитого были найдены два пистолета, полиция ищет стрелка

В Канаде неизвестный застрелил мужчину и скрылся с места преступления на автомобиле. Инцидент произошел недалеко от колледжа Джорджа Брауна на севере Торонто.

По словам очевидцев, убийца выстрелил в жертву 10-12 раз. Рядом с телом убитого были найдены два пистолета.

В настоящее время полиция взяла под охрану здание колледжа, передает ТАСС со ссылкой на канал CBC.

В поисках преступника правоохранители прочесывают окрестные улицы.

Напомним, 29 января в канадском Квебеке неизвестные ворвались в местную мечеть и открыли огонь. В результате теракта погибли шесть человек. Нападавшие — Александр Биссоннетт и Мохамед Хадир — студенты, учились в квебекском университете Лаваля. Хадир — марокканского происхождения.