В Канаде пропала река

Ученые из Канады и США обнаружили исчезновение горной реки в провинции Юкон. Сообщение об этом опубликовал журнал Nature Geoscience.

Сравнив спутниковые снимки 2015 и 2016 годов и осмотрев русло с беспилотников, ученые установили, что река Слимс, несшая воды на север и питавшая одноименное озеро, пересохла. Причиной стало отступление вглубь материка одного из крупнейших в Канаде ледников Каскавулш.

"Ледник отступил из-за глобального потепления. Это явление изменило сложившуюся в регионе систему стоковых каналов, и вода из ледника стала уходить не на север, через реку Слимс, а на юг, через реку Каскавулш", – рассказал один из авторов исследования Дэниель Шугар.

На снабжении населения провинции пресной водой исчезновение реки не скажется, отметили ученые.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии река получила права на уровне с человеком.