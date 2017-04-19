В Канаде пропала река
Река пересохла из-за отступление вглубь материка одного из крупнейших ледников Каскавулш
Ученые из Канады и США обнаружили исчезновение горной реки в провинции Юкон. Сообщение об этом опубликовал журнал Nature Geoscience.
Сравнив спутниковые снимки 2015 и 2016 годов и осмотрев русло с беспилотников, ученые установили, что река Слимс, несшая воды на север и питавшая одноименное озеро, пересохла. Причиной стало отступление вглубь материка одного из крупнейших в Канаде ледников Каскавулш.
"Ледник отступил из-за глобального потепления. Это явление изменило сложившуюся в регионе систему стоковых каналов, и вода из ледника стала уходить не на север, через реку Слимс, а на юг, через реку Каскавулш", – рассказал один из авторов исследования Дэниель Шугар.
На снабжении населения провинции пресной водой исчезновение реки не скажется, отметили ученые.
Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии река получила права на уровне с человеком.
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