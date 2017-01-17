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В Канаде расследуют, за чей счет премьер летал на частный остров (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7891/47_main.1484671295.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/47_tn.1484671295.jpg Мир На праздники Джастин Трюдо летал с семьей на Багамы

В Канаде расследуют, за чей счет премьер летал на частный остров (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 18:40

На праздники Джастин Трюдо летал с семьей на Багамы


В Канаде расследуют обстоятельства новогоднего отдыха премьер-министра Джастина Трюдо. На праздники он летал с семьей на Багамы. А точнее – на остров, который принадлежит принцу Кариму Ага-хану. Добирался вертолетом, который также предоставил принц.

Ага-хан – имам мусульманской общины, миллионер, а также – друг семьи Трюдо. В то же время он пытается лоббировать свои интересы в правительстве Канады. Именно поэтому отпуском премьера заинтересовалась комиссар по этике и конфликтов интересов страны.

Это первое в истории Канады расследование против действующего премьер-министра.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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