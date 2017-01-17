В Канаде расследуют, за чей счет премьер летал на частный остров (видео)

На праздники Джастин Трюдо летал с семьей на Багамы

В Канаде расследуют обстоятельства новогоднего отдыха премьер-министра Джастина Трюдо. На праздники он летал с семьей на Багамы. А точнее – на остров, который принадлежит принцу Кариму Ага-хану. Добирался вертолетом, который также предоставил принц.

Ага-хан – имам мусульманской общины, миллионер, а также – друг семьи Трюдо. В то же время он пытается лоббировать свои интересы в правительстве Канады. Именно поэтому отпуском премьера заинтересовалась комиссар по этике и конфликтов интересов страны.

Это первое в истории Канады расследование против действующего премьер-министра.

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