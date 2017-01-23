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В Китае 19 зданий взорвали за 10 секунд (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7906/94_main.1485131073.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/94_tn.1485131073.jpg Мир Одновременный снос был осуществлен 21 января

В Китае 19 зданий взорвали за 10 секунд (видео)

Сегодня, 02:45

Одновременный снос был осуществлен 21 января


В общей сложности 19 зданий были снесены за 10 секунд направленными взрывами в городе Ухань (Wuban) провинции Хубэй (Hubei ) в центральной части Китая. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает The South Chins Morning Post.

По его данным, одновременный снос был осуществлен 21 января в 11:50 по местному времени, для него понадобилось около пяти тонн тротила. Чтобы заложить взрывчатку, было проделано около 120 тысяч отверстий.

В результате был снесен ряд многоэтажных жилых домов. На их месте появится современный деловой квартал, в котором, в том числе, планируется возвести небоскреб высотой более 700 метров.
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