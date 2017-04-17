В Китае автобус упал в реку, много жертв
Следователям предстоит установить, что именно стало причиной смертельной аварии
В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая автобус упал в реку. Причины происшествия пока не установлены. По данным агентства "Синьхуа", погибли десять человек. Еще пять пассажиров злополучного рейса получили травмы.
Все случилось, когда автобус проезжал через мост в уезде Кайян городского округа Гуйян.
Следователям предстоит установить, почему водитель потерял управление. Также не сообщается, остался ли он в живых.
Ранее сообщалось, что в Непале рейсовый автобус свалился в 300-метровой ущелье, в результате чего погибло много людей, в том числе двое детей.
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