В Китае автобус упал в реку, много жертв

Сегодня, 19:20

Следователям предстоит установить, что именно стало причиной смертельной аварии 

Фото: AFP
Фото: AFP

В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая автобус упал в реку. Причины происшествия пока не установлены. По данным агентства "Синьхуа", погибли десять человек. Еще пять пассажиров злополучного рейса получили травмы.

Все случилось, когда автобус проезжал через мост в уезде Кайян городского округа Гуйян.

Следователям предстоит установить, почему водитель потерял управление. Также не сообщается, остался ли он в живых.

Ранее сообщалось, что в Непале рейсовый автобус свалился в 300-метровой ущелье, в результате чего погибло много людей, в том числе двое детей.
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Источник:

Российская газета

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