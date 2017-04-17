В Китае автобус упал в реку, много жертв

В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая автобус упал в реку. Причины происшествия пока не установлены. По данным агентства "Синьхуа", погибли десять человек. Еще пять пассажиров злополучного рейса получили травмы.

Все случилось, когда автобус проезжал через мост в уезде Кайян городского округа Гуйян.

Следователям предстоит установить, почему водитель потерял управление. Также не сообщается, остался ли он в живых.

Ранее сообщалось, что в Непале рейсовый автобус свалился в 300-метровой ущелье, в результате чего погибло много людей, в том числе двое детей.