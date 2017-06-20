В Китае из колодца 15-метровой глубины достали девочку
Для спасения ребенка спасатели задействовали лебедку
В городском округе Фусинь (Китай) 11-летняя девочка упала в колодец глубиной 15 метров. Ребенку помогла команда спасателей. Видеозапись операции опубликовали на странице агентства "Синьхуа" в Twitter 20 июня.
О состоянии здоровья неизвестной девочки не сообщается.
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