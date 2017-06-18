В Китае от наводнения пострадали более 220 тысяч человек (видео)

Разрушены более 300 жилых помещений, есть погибшие

В южной части Китая из-за наводнения пострадали более 220 тысяч человек, двое людей погибли. Об этом сообщает Синьхуа.



"Согласно статистике департамента гражданской администрации Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/, вследствие продолжавшихся с 13 июня сильных ливней в 29 уездах /районах/, административно подчиненных 8 городам данного автономного района, произошли наводнения. Бедствие терпят свыше 220 тыс человек, 2 человека погибли", – сказано в сообщении.

Вместе с тем водная стихия затронула сельхозугодья площадью 14,35 тыс га, обрушились 342 жилых помещений в 128 дворах.