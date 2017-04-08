В Китае перевернулся автобус с туристами: есть жертвы
Туристический автобус с 35 людьми в салоне съехал с дороги и перевернулся в городе Шахэ
ри человека погибли, множество людей получили ранения в результате ДТП в провинции Хэбэй на севере Китая. Об этом сообщили местные власти, передает УНН со ссылкой на Xinhua. ДТП произошло в 8:30 утра по местному времени.
Туристический автобус с 35 людьми в салоне съехал с дороги и перевернулся в городе Шахэ. Два пассажира погибли на месте происшествия, еще один скончался в больнице.
Водитель автобуса был задержан полицией.
Расследование обстоятельств ДТП продолжается.
Напомним, в Швеции в ДТП попал автобус с несколькими десятками школьников.
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