В Китае перевернулся автобус с туристами: есть жертвы

8 Апреля 2017, 22:22

Туристический автобус с 35 людьми в салоне съехал с дороги и перевернулся в городе Шахэ

Туристический автобус перевернулся в Китае. Фото: flickr.com/egorgrebnev
Туристический автобус перевернулся в Китае. Фото: flickr.com/egorgrebnev

ри человека погибли, множество людей получили ранения в результате ДТП в провинции Хэбэй на севере Китая. Об этом сообщили местные власти, передает УНН со ссылкой на Xinhua. ДТП произошло в 8:30 утра по местному времени.

Туристический автобус с 35 людьми в салоне съехал с дороги и перевернулся в городе Шахэ. Два пассажира погибли на месте происшествия, еще один скончался в больнице.
Водитель автобуса был задержан полицией.

Расследование обстоятельств ДТП продолжается.

Напомним, в Швеции в ДТП попал автобус с несколькими десятками школьников.
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