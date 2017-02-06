В Китае при пожаре в спа-салоне пострадали 18 человек

Ранее сообщалось о 18 жертвах и двух пострадавших в результате пожара

Число пострадавших в результате пожара в спа-салоне в провинции Чжэцзян на востоке КНР достигло 18 человек, передает в понедельник агентство China News Service.

Инцидент произошел в воскресенье около 17.26 в уезде Тяньтай. Ранее сообщалось о 18 жертвах и двух пострадавших в результате пожара.

По последним данным местных властей, всего в больницу были доставлены 20 человек, у 18 из которых оказались ранения. В настоящий момент причина пожара продолжает устанавливаться.

Как сообщалось ранее, из числа жертв трагедии восемь человек погибли на месте, еще 10 человек скончались после госпитализации.