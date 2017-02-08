В Китае прогремел мощный взрыв на химзаводе

Сегодня, 19:57

Пламя от взрыва поднялось высоко в небо

В Китае прогремел мощный взрыв на химзаводе

В восточной провинции Китая произошел взрыв на химзаводе. В результате ЧП ранены два человека, передает People's China Daily.

"Два человека пострадали в результате взрыва на химическом заводе в провинции Аньхой на востоке Китая. Расследование продолжается", – отмечает издание.

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Взрыв был вызван высокой температурой кипения растворителей, хранящихся на заводе.

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Напомним, сегодня также мощный взрыв прогремел на химическом заводе по переработке хлора в Валенсии. После взрыва на заводе начался сильный пожар и сильное задымление. Вслед за распространением огня произошли еще несколько взрывов. Три тысячи человек были эвакуированы.
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Источники:

УНН, "Сегодня"

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