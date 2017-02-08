В Китае прогремел мощный взрыв на химзаводе

В восточной провинции Китая произошел взрыв на химзаводе. В результате ЧП ранены два человека, передает People's China Daily.

#BREAKING Two injured as explosion rocked a chemical plant in east China's Anhui province around 10:45 pm on Feb 8. Investigation underway. pic.twitter.com/6L1OLxRiHl — People's Daily,China (@PDChina) 8 февраля 2017 г.

"Два человека пострадали в результате взрыва на химическом заводе в провинции Аньхой на востоке Китая. Расследование продолжается", – отмечает издание.

Взрыв был вызван высокой температурой кипения растворителей, хранящихся на заводе.

Напомним, сегодня также мощный взрыв прогремел на химическом заводе по переработке хлора в Валенсии. После взрыва на заводе начался сильный пожар и сильное задымление. Вслед за распространением огня произошли еще несколько взрывов. Три тысячи человек были эвакуированы.