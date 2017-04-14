В Китае прокомментировали ситуацию с возможным ударом США по КНДР

Сегодня, 17:56

В случае военного конфликта между американцами и северокорейцами победителей не будет, считает китайский дипломат

Китайцы призывают стороны к диалогу. Фото: AFP
Китайцы призывают стороны к диалогу. Фото: AFP

Китай призывает Соединенные Штаты Америки и Северную Корею прекратить взаимные угрозы, так как война на Корейском полуострове повлечет за собой многочисленные жертвы. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И, передает "Корреспондент" со ссылкой на AP.

По его словам, военный конфликт грозит большими человеческими жертвами.

"Если война на самом деле произойдет, она приведет лишь к многочисленным потерям. В ней не будет победителей", – сказал Ван И.

Китайский дипломат призывает страны сесть за стол переговоров, пока не случилось непоправимое.

"Мы призываем все стороны прекратить взаимные провокации и угрозы и не допустить, чтобы ситуация вышла из-под контроля", – добавил он.

Как сообщалось, США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям. Как заявили чиновники в американской разведке, США разместили два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами типа "Томагавк", сообщили чиновники. Один из боевых кораблей, как отмечается, расположен менее чем в 500 км от площадки для ядерных испытаний КНДР.

В Госдепе заявили, что время для ведения долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, ситуация принимает срочный характер.

В свою очередь заместитель главы Министерства иностранных дел КНДР Хан Сон Ель заявил, что военное руководство Северной Кореи готово к войне с американцами.

Так, в Генштабе Северной Кореи даже назвали возможные цели, куда будут наносить удары в ответ на действия американцев.
Китай, США, КНДР, угрозы, дипломат

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