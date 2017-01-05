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В Китае прошел леденящий душу и тело заплыв (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7858/53_main.1483640965.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/53_tn.1483640965.jpg Мир В заплыве приняли участие почти четыреста человек

В Китае прошел леденящий душу и тело заплыв (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:28

В заплыве приняли участие почти четыреста человек


В китайском городе Харбин – несмотря на десятиградусный мороз – соревновались в плавании. Желающих побултыхаться в воде при минусовой температуре оказалось немало: в заплыве приняли участие почти четыреста человек.

Некоторые не спешили одеваться, даже выйдя из бассейна – дескать, мороз лишь закаляет организм.

"Зимнее плавание – это всегда вызов. Благодаря ему растет наша уверенность в том, что мы можем преодолевать трудности. Да и то, что на соревнование приезжает много людей, улучшает наше настроение", – сказал Ао Ненг, участник заплыва.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Китай, вода, холод, заплыв

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Программа "События"

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