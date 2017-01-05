В Китае прошел леденящий душу и тело заплыв (видео)

В заплыве приняли участие почти четыреста человек

В китайском городе Харбин – несмотря на десятиградусный мороз – соревновались в плавании. Желающих побултыхаться в воде при минусовой температуре оказалось немало: в заплыве приняли участие почти четыреста человек.

Некоторые не спешили одеваться, даже выйдя из бассейна – дескать, мороз лишь закаляет организм.

"Зимнее плавание – это всегда вызов. Благодаря ему растет наша уверенность в том, что мы можем преодолевать трудности. Да и то, что на соревнование приезжает много людей, улучшает наше настроение", – сказал Ао Ненг, участник заплыва.

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