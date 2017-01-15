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В Китае ужесточили лимит на легионеров http://www.segodnya.ua/img/article/7883/67_main.1484481731.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/67_tn.1484481731.jpg Мир В заявку на матч клубы Суперлиги смогут включать пять иностранных игроков, но сыграть в одном матче смогут максимум трое из них

В Китае ужесточили лимит на легионеров

Сегодня, 14:02

В заявку на матч клубы Суперлиги смогут включать пять иностранных игроков, но сыграть в одном матче смогут максимум трое из них

В китайской Суперлиге ужесточили лимит на легионеров. Фото csl.lesports.com
В китайской Суперлиге ужесточили лимит на легионеров. Фото csl.lesports.com

В Китае ужесточили лимит на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны, сообщает Wild East Football.

В заявку на матч клубы Суперлиги смогут включать пять иностранных игроков, но сыграть в одном матче смогут максимум трое легионеров. Также клубы должны будут выпускать в стартовом составе китайского игрока в возрасте до 23 лет.

Источник, ссылаясь на китайские СМИ, утверждает, что лимит на легионеров был ужесточен по указу правительства. Новые правила еще не утверждены официально, но местная федерация футбола уже уведомила все клубы об этом.

В прошлом сезоне клубам китайской Суперлиги было разрешено включать в заявку пять легионеров, один из которых должен был представлять одну из азиатских стран, на поле одновременно могли выходить четверо иностранных футболистов, включая одного футболиста из любой страны Азии.

Напомним, что в последние годы китайские клубы тратят огромные суммы на трансферы звезд мирового футбола.

лимит на легионеров, чемпионат Китая

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Источник:

gazeta.ru

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