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В Китае выбрали "короля свиней" http://www.segodnya.ua/img/article/7865/76_main.1483970272.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/76_tn.1483970272.jpg Мир За главный приз – "королевский" титул – боролись десятки особей

В Китае выбрали "короля свиней"

Сегодня, 19:33

За главный приз – "королевский" титул – боролись десятки особей

Фото: AFP
Фото: AFP

Гигантский боров весом в 750 килограммов получил титул "короля свиней" по итогам конкурса, завершившегося в китайском городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань), сообщает сайт That's.

Кличка победителя не уточняется. Известны лишь его габариты – 2,1 метра в длину и 1,05 метра в высоту.

Конкурс проводился на селекционной базе "Желтая река". За главный приз – "королевский" титул – боролись десятки особей. Получит ли новоявленный "король" какую-то практическую выгоду от своей победы, неизвестно.

В сентябре 2014 года в китайском городе Ичан (провинция Хубэй) прошел конкурс красоты среди кур, победительницей в котором стала пернатая брюнетка. Тогда конкурс закончился аукционом, на котором участницы были распроданы. Королеву красоты оценили в пять тысяч юаней.
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Источник:

NEWSru.com

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