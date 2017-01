В Китае выбрали "короля свиней"

Гигантский боров весом в 750 килограммов получил титул "короля свиней" по итогам конкурса, завершившегося в китайском городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань), сообщает сайт That's.

Кличка победителя не уточняется. Известны лишь его габариты – 2,1 метра в длину и 1,05 метра в высоту.

Конкурс проводился на селекционной базе "Желтая река". За главный приз – "королевский" титул – боролись десятки особей. Получит ли новоявленный "король" какую-то практическую выгоду от своей победы, неизвестно.

