В Китае запретили лечить интернет-зависимость пытками и электрошоком

Практика лечения электрошоком была введена в КНР в 2006 году

В КНР уже несколько лет существует традиция лечить интернет-зависимость жестокими методами. Для тех, кто променял реальность на жизнь в сети, создали специальные лагеря, где "больных" бьют электрошоком, избивают, лишают еды и сна. Запретили это зверство лишь в начале 2017-го, сообщает Mashable.

Как правило, лечению от интернет-зависимости подвергаются подростки 17-20 лет, чьи родители обеспокоены психическим здоровьем своих чад. Согласно статистике, каждому пятому пользователю сети в 750-миллионном Китае меньше 19 лет. Ради исцеления детей их мамы и папы готовы подвергнуть школьников самым жестоким испытаниям.

Практика лечения интернет-зависимости электрошоком была введена в КНР в 2006 году. В 2009-м она была запрещена местным Минздравом, однако полностью проблему решить не удалось, в стране продолжают работать нелегальные центры и даже лагеря для тех, кто не мыслит своей жизни без сети.

Побывавшие в таких лагерях подростки говорят, что их били электрошоком по несколько раз в день, а тех, кто пытался бежать, подвергали дополнительным пыткам.

Лишь в январе власти Китая окончательно запретили проводить такие методы лечения. Кроме того, сотрудникам интернет-кафе будет велено ввести комендантские часы для посетителей, чтобы те не могли сидеть сутками у компьютеров.

Насколько эффективными окажутся новые законы, пока неизвестно.