В КНДР готовы к ядерному испытанию – зампостпреда страны при ООН
Испытание состоится тогда и в таком месте, как сочтут необходимым власти страны
Пхеньян готов провести новое испытание ядерного оружия тогда, когда сочтет это уместным, заявил в понедельник на пресс-конференции в Нью-Йорке заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен.
"Оно (испытание) состоится тогда и в таком месте, как сочтут необходимым (власти страны)", – сказал дипломат.
Ранее постпред КНДР при ООН заявил, что из-за безрассудных действий США на Земле возрастает опасность ядерной войны.
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