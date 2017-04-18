В КНДР готовы к ядерному испытанию – зампостпреда страны при ООН

Испытание состоится тогда и в таком месте, как сочтут необходимым власти страны

Пхеньян готов провести новое испытание ядерного оружия тогда, когда сочтет это уместным, заявил в понедельник на пресс-конференции в Нью-Йорке заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен.

"Оно (испытание) состоится тогда и в таком месте, как сочтут необходимым (власти страны)", – сказал дипломат.

Ранее постпред КНДР при ООН заявил, что из-за безрассудных действий США на Земле возрастает опасность ядерной войны.