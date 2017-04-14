В КНДР рассказали, куда нанесут удары в случае агрессии США

В случае военной угрозы со стороны США, северокорейцы готовы ударить по различным военным объектам американцев вблизи Корейского полуострова, а также по базе в Японии и авианосцу. Об этом говорится в заявлении представителя генштаба Корейской народной армии, передает "РИА Новости".

В Генштабе КНДР отмечают, что удары будут нанесены на суше, море и с воздуха.

"Все политические, экономические и военные провокационные происки будут решительно сорваны сверхмощным ответом со стороны нашей армии и народа. В качестве возможных объектов для удара названы военные базы США в Осане, Кунсане и Пхентхэке, а также президентская резиденция "Чхонвадэ", которые генштаб КНА грозит "превратить в пепел в считанные минуты", – говорится в заявлении.

Кроме того, северокорейские военные пригрозили ударить по американской базе, которая находится в Японии и даже не территории США. Также угроза уничтожения нависла и над американским авианосцем "Карл Винсон", который уже прибыл в район Корейского полуострова.

Как сообщалось, США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям. Как заявили чиновники в американской разведке, США разместили два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами типа "Томагавк", сообщили чиновники. Один из боевых кораблей, как отмечается, расположен менее чем в 500 км от площадки для ядерных испытаний КНДР.

В свою очередь заместитель главы Министерства иностранных дел КНДР Хан Сон Ель заявил, что военное руководство Северной Кореи готово к войне с американцами.