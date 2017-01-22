Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В КНДР заявили о всеобщей мобилизации – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7905/65_main.1485079129.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/65_tn.1485079129.jpg Мир Не исключено, что все сделано в профилактических целях

В КНДР заявили о всеобщей мобилизации – СМИ

Сегодня, 11:55

Не исключено, что все сделано в профилактических целях

В Сеуле назвали свою версию. Фото: theins.ru
В Сеуле назвали свою версию. Фото: theins.ru

В день инаугурации американского президента Дональда Трампа в армии Северной Кореи объявили "положение всеобщей мобилизации для битвы", передает Корреспондент со ссылкой на радио Свободная Азия и источники.

По данным радио, соответствующее положение было введено во всех подразделениях Вооруженных сил КНДР с полудня 20 января. Отмечается, что соответствующий приказ был объявлен от имени командования министерства обороны КНДР, а не от имени главнокомандующего ВС КНДР, поэтому, по словам источников, это не стоит воспринимать слишком серьезно.

"Возможно, что все сделано в профилактических целях в связи с праздниками. Приближается Новый год по лунному календарю, а также день рождения Ким Чен Ына, вот, скорее всего, и издали такой приказ, предупредив по большому счету не расслабляться и не терять бдительности", – отметил собеседник радио.

В то же время в Сеуле полагают, что мобилизация объясняется вступлением в США нового президента Дональда Трампа в должность.

На днях сообщалось, что КНДР могла построить межконтинентальные ракеты и поместить их на мобильные пусковые установки.
США, КНДР, Азия, ракеты, корреспондент, мобилизация, министерства

Вы сейчас просматриваете новость "В КНДР заявили о всеобщей мобилизации – СМИ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Дональд Трамп, Владимир Путин. Фото: AFP

Украинский вопрос: У Порошенко озвучили прогноз по большой сделке Путина с Трампом

Сегодня, 10:32

Советник Порошенко отметил, что больше всего о возросшей роли РФ говорят сами россияне, либо их лоббисты на Западе

Мир

Фото: AP

В Белом доме обвинили СМИ в искажении данных об инаугурации Трампа

Сегодня, 09:18

Официальный представитель администрации Дональда Трампа раскритиковал СМИ за "искажение данных" о массовости инаугурационных мероприятий

Политика

Дональд Трамп. Фото: AFP

В России дали прогноз по "сдаче" Трампом Украины Кремлю

Сегодня, 09:01

По словам Белковского, прагматизм Трампа означает, что он должен в первую очередь отвечать перед собственными избирателями

Мир

Барак Обама. Фото: AFP

СМИ узнали, как Обама провел первый день после окончания президентства

Сегодня, 08:50

Обама утром приехал в спортклуб, который находится в штате Калифорния

Мир

Ракеты JASSM. Фото: Википедия

В Польшу прибыли первые американские крылатые ракеты

Сегодня, 05:28

Стоимость польско-американского контракта составляет более 213 500 000 евро

Мода

Дизайнер бального платья Меланьи Трамп шил платья для Клинтон, Буш и Обамы

Сегодня, 03:59

Эрве Пьер заявил, что новая первая леди как бывшая модель "знает, чего хочет", а этом облегчает работу

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.